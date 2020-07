Une boulangerie-épicerie associative ouvre à Parly : "fini le pain rassis"

Pour le 14 juillet à Parly (Yonne), il n'y a pas eu de défilé mais une inauguration en grande pompe de la nouvelle boulangerie-épicerie. Ce commerce associatif veut notamment vendre à ses adhérents des produits bio et locaux au prix le plus juste.

Ce 14 juillet était un jour de fête à Parly, en Puisaye. Le village a inauguré la nouvelle boulangerie-épicerie associative, baptisée "Parly moi d'amour". Ce commerce était fermé depuis plus d'un an. Il revit grâce à l'association Imagine, à ces bénévoles et à deux salariés. Le retour de ce type de commerce dans ce village de 800 habitants était une vraie nécessité à en juger par son succès dés le premier jour.

Un bon démarrage

"Ça démarre fort, très fort", expliquent en cœur Léna et Sonia en servant les clients. "Depuis l'ouverture, on n'a pas arrêté". Pour que tout soit prêt, tout le monde a travaillé d'arrache pied avec des machines à réparer à la dernière minute, mais finalement tout s'est bien passé. Les clients sont ravis, de retrouver un commerce dans le village, comme Jeanine qui n'aura plus à se rendre à Toucy pour acheter son pain : "je viendrai tous les jours", assure la retraitée, "on a une belle boulangerie, nous ne mangerons plus de pain rassis !".

Le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a aidé l'association Imagine qui gère la boulangerie-épicerie à hauteur de 41 000 euros pour l'aménagement de la boutique. © Radio France - Thierry Boulant

Des marges réduites, pour des prix bas

"Parly moi d'amour" vend aussi des produits bio et des produits locaux en contrôlant au maximum ses prix. "La philosophie de ce commerce associatif, c'est de trouver de tout, pour tous, et à tous les prix. Le principe, c'est de laisser des taux de marge un peu à la baisse et de promouvoir aussi nos producteurs locaux", explique François Beaudoir, un des 6 bénévoles.

L'adhésion est obligatoire

Cette boulangerie-épicerie associative propose de la bière, du miel, de la farine, et des légumes "Made in Yonne". Les circuits courts sont privilégiés autant que faire se peut. Il n'y a qu'une seule obligation pour devenir client : être adhérent de l'association. Le montant de cette adhésion est libre.

Le local de cette boulangerie appartient à la commune. Le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté a de son coté aidé l'association Imagine à hauteur de 41 000 euros pour l'aménagement de la boutique.