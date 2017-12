Une boulangerie ligérienne crée un pain au chocolat spécial Téléthon

La boulangerie de Doizieux dans la Loire a créé un pain au chocolat spécialement pour la 31e édition du Téléthon. Toutes les recettes seront reversées à l'Association française contre les myopathies.

Voilà une initiative originale pour le Téléthon dans la Loire. La boulangerie de Doizieux dans le Pilat a créé une viennoiserie spéciale Téléthon et versera toutes les recettes de cette douceur à l'AFM.

Le rusti'choc

La boulangerie de Doizieux a créé le rusti'choc comme nous l'explique la gérante Cécile Batie " par rapport à un pain au chocolat classique qui est fait avec une pâte feuilletée le rusti'choc est fabriqué avec une pâte à pain traditionnelle avec des barres de chocolat". Alors c'est bon ? "bien sûr que c'est bon ! [...] c'est du pain qui est cuit au four à bois, on utilise du levain naturel donc on a vraiment essayé de faire un produit de haute qualité" raconte avec beaucoup d'enthousiasme la boulangère.

Toutes les recettes du rusti'choc sont reversées au Téléthon. La viennoiserie coûte un peu moins chère qu'un pain au chocolat classique, 80 centimes le rusti'choc "on a vraiment voulu que ce soit accessible à tous" explique la boulangère. Pour le déguster rendez-vous à la boulangerie de Doizieux jusqu'à dimanche ou sur le marché de Saint-Chamond ce samedi matin.

L'affiche du rusti'choc à la boulangerie de Doizieux - Cécile Batie

La recherche les a sauvés

Si elle a lancé cette opération c'est parce que la recherche médicale a sauvé cette famille de boulangers " on aurait pu avoir des enfants malades mais la recherche nous a permis d'avoir deux enfants en bonne santé" raconte Cécile la maman "on encourage tout le monde à soutenir le Téléthon et toutes les actions qui sont mises en place dans toute la France".

Des animations sont en effet organisées dans toute la Loire et la Haute Loire pour le Téléthon ce week-end des 9 et 10 décembre, vos dons par téléphone au 36 37.