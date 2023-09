Une boulangerie sauvée grâce à son nouveau four à bois

En janvier dernier, les habitants de Dissay-sous-Courcillon, commune du Sud Sarthe se sont mobilisés pour sauver la boulangerie, seul commerce du village. En pleine crise de l'énergie, le boulanger avait vu sa facture d'électricité passer de 1300 à 2800 euros en un mois et menaçait de devoir mettre la clé sous la porte. La cagnotte en ligne lancée par une cliente a permis d'investir dans un four à bois, installé en juillet. Une nouvelle vie pour la boulangerie.

"On revient à l'ancien temps"

Lorsqu'il parle de son pain, tout juste sorti de son nouveau four à bois, les yeux de Laurent Rottier s'illuminent : "il a comme un petit goût de caramel, trempé dans du café, c'est délicieux ! Il est bien aéré et se conserve bien mieux que quand il est cuit dans le four électrique". Le boulanger de Dissay-sous-Courcillon est ravi "Dans le fond du four, il y a une trappe que j'ouvre et la flamme rentre carrément dans la chambre de cuisson. J'adore ce rapport au feu, ça me plaît. On revient un peu à l'ancien temps."

Le matin, il remplit le foyer de buchettes de chêne. Deux heures plus tard, le four est à 280 degrés. La capacité est cependant moins importante que sur un four électrique : "On ne fait pas dans l'intensité avec un four comme ça. C'est beaucoup plus long. J'arrive à mettre quatre fournées dans le four et après, il faut que j'arrête de cuire pour remettre du bois, pour le refaire chauffer. Et ça dure 45 minutes." Mais avec de l'organisation, Laurent Rottier arrive a produire le même nombre de pains, sans se lever plus tôt.

Surtout, il peut envisager plus sereinement l'avenir car même si le bois est en légère augmentation, il passe environ 350 euros de bois par mois dans le four. Rien à voir donc, avec les 2800 euros de factures reçus en janvier dernier.

Il lance même de nouvelles recettes pour éprouver les possibilités de son four : "j'ai testé du pain au levain, sans levure. Mais pour l'instant, il manque encore un peu d'aération... Il faut que j'y travaille " sourit-il.

"Le croustillant, est totalement différent !"

Et les clients sont ravis, car la qualité est au rendez-vous, Nicole, cliente qui vient de Marçon est ravie du nouveau four, qui transforme ses baguettes moulées : "Le croustillant est encore meilleur ! Le four à bois, ça change tout !".

Ce nouvel investissement a aussi permis de maintenir des prix stables et abordables. La baguette reste à 95 centimes, et aucune augmentation n'est prévue !