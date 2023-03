Une bouquinerie solidaire s’installe à Amiens

Vianney Poissonnier, fondateur de La Bouquinerie du Sart, Lisa Weinans, responsable à Amiens et Ghislaine De Baynast, vice-présidente de l'association à Amiens

Au 7 rue Jean Froissart à Amiens, une nouvelle bouquinerie va bientôt s'installer. Avec des livres à petits prix mais aussi avec une particularité : ce sont des personnes en réinsertion qui y travailleront. Le concept, la Bouquinerie du Sart, arrive tout droit de Lille.

“Le but de la Bouquinerie est de remettre en activité des personnes qui ont eu des accidents de la vie et qui vivent en centre d’hébergement”, explique Vianney Poissonnier, le fondateur. Et si le Lillois a choisi Amiens pour développer son concept, c’est justement que les centres d’hébergement de la ville sont saturés.

La réinsertion permet à ces personnes de trouver d’autres logements, ce qui signifie que des places se libèrent en centre d’hébergement pour les sans-domicile fixe. “Un cercle vertueux.”

Pour cette nouvelle Bouquinerie du Sart, Lisa Weinans a été embauchée comme responsable. La jeune femme originaire d’Amsterdam s’est d’abord intéressée à “l’enjeu social” de la mission : “En lisant l’offre, ça a été une évidence. Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir les accompagner, leur accorder de la confiance et leur donner une structure.”

Récolter et revendre

Selon elle, la bouquinerie est le moyen parfait de procurer cet accompagnement : “Les livres sont un support génial car ils sont porteurs d’histoires, surtout les livres de seconde main.”

Et ces livres, vendus au prix de deux à quatre euros, proviennent tous sans exception de dons. Vous avez d’ailleurs peut-être remarqué ces boîtes métalliques sur les parkings amiénois. La récolte sert aux étagères de la bouquinerie, à l’image de boîtes Relay. Il faut environ 20 000 livres pour remplir la bouquinerie.

Cinq boîtes de collecte sont réparties dans Amiens : une sur le parking d’O’Tera, une sur celui d’Auchan, une sur la place du marché, une sur le parking de Boulanger, et enfin de Leroy Merlin.

Plus qu'une bouquinerie

Outre les livres, des CD, vinyles, et DVD sont aussi récoltés. Et un coin friperie sera peut-être aménagé dans les locaux. Lisa Weinans confie vouloir créer un espace convivial, avec café à disposition, où “les gens se sentent bien et ont envie de rester”.

Pour le moment, ces locaux sont encore vides. Lisa Weinans est donc à la recherche de bénévoles pour aider à les aménager, dans l’espoir de pouvoir ouvrir ses portes le 1er avril.

Un poste en tant qu’adjoint est également à pourvoir au sein de la Bouquinerie du Sart d’Amiens.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez la contacter par mail à l’adresse lisa@bouquineriedusart.com .