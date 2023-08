Une bourse de 1000 euros en échange de 40h de bénévolat offerte aux 18-26 ans par la ville de Pau

Les jeunes Palois ont l'opportunité d'obtenir une bourse de 1000 euros en échange de 40 heures de bénévolat. Jusqu'au 30 septembre, les candidatures sont ouvertes pour le "contrat municipal étudiant", un dispositif mis en place depuis 2014 par la mairie de Pau. Pour prétendre à cette aide, il suffit d'avoir entre 18 et 26 ans, de résider à Pau depuis un an et d'avoir le bac, mais les places sont rares. 30 personnes seulement pourront prétendre à cette bourse.

L'inscription se fait sur le site de la ville de Pau. Après s'être assuré que le candidat répond aux premiers critères, le site lui demandera de fournir une lettre de motivation. C'est l'étape la plus importante. Selon Régis Laurand, adjoint chargé à la jeunesse à la mairie de Pau, "Le premier critère de choix, c'est la motivation de s'impliquer dans la vie active". Pour rejoindre ce "contrat social étudiant", la mairie recherche des profils "méritants". Les bons élèves venus de quartiers populaires, ou de familles nombreuses qui n'ont pas eu les mêmes chances dans leurs scolarités ont donc plus de chances de voir leur profil accepté.

Cinq heures de réunions et trente-cinq heures de travail en tout

Une fois sélectionnés, les trente élus devront tous ensemble passer cinq heures en réunion avec des fonctionnaires de mairie qui discuteront avec eux et leur proposeront diverses activités pour leur bénévolat. Selon les profils, on leur proposera plutôt de l'aide sportive dans une MJC, du soutien scolaire le soir ou une participation à l'organisation de la fête de la musique par exemple. Une fois l'activité choisie, ils y travailleront pendant 35 heures sur une durée variable (qui ne peut pas excéder un an). Les jeunes recevront alors 500 euros dès le contrat signé et 500 euros de plus une fois les 35 heures de bénévolat terminées.