Une boutique alimentaire 100% locale ouvre à Villeneuve-sur-Yonne

Le court-circuit à Villeneuve-sur-Yonne va proposer de nombreux produits frais, comme de la viande et des fruits et légumes

Au Court-circuit, on peut y trouver tous les produits nécessaires à son alimentation quotidienne : fruits et légumes, viande, laitages, légumes secs, pâtes et huiles avec la garantie qu'ils n'ont parcourus que quelques dizaines de kilomètres.

Des clients déjà présents la veille de l'ouverture

C'est cela qu'étaient venus chercher la veille de l'ouverture, Alexandre et Janine, deux retraités pressés d'entrer. "On n'est pas encore ouverts," leur indique avec le sourire Jean Wucher, l'un des associés au projet, maraîcher à Dixmont, "on ouvre le 3 septembre." Ces deux habitants de la commune ont l'habitude d'acheter des produits locaux. Ils sont venus par curiosité, mais aussi avec l'intention d'acheter. "Il faut encourager les producteurs locaux," estime Janine, "je ne suis pas pour les produits qui passent dans les frigos éternellement, qui sont entrés puis sortis, etc."

Sébastien Meunier, éleveur de porcs bio à Les Sièges (Yonne) installe des distributeurs de légumes secs en vrac dans la boutique © Radio France - Renaud Candelier

Des produits fabriqués le plus souvent à moins de 30 kilomètres

"J'espère que vous allez trouver votre bonheur", leur lance Jean Wucher. Ici le bonheur se compte en kilomètres, Sébastien Meunier, éleveur de porcs aux Sièges (dans le pays d'Othe) : "l'élevage se trouve à 25 kilomètres. Il y a juste la partie abattage, j'emmène moi-même les animaux à l'abattoir de Troyes qui est le plus proche pour moi. Sinon à part cela, tout est fait sur place (découpe et transformation), des Sièges la viande vient directement ici."

La question des prix, déterminante pour les consommateurs

Certains produits comme la confiture sont fabriqués à moins de quatre kilomètres, les chips, en revanche, il a fallu aller les chercher dans la Marne. Reste maintenant le plus important pour ces producteurs, voir la réaction des consommateurs comme Sylvain et Sabrina, qui habitent le quartier : "nous allons souvent dans les grandes surfaces, sinon on fait souvent les marchés parce qu'on aime acheter les produits de saison. Donc on vient pour regarder les prix, pour voir si ça rentre bien dans le budget."

Des consommateurs prêts à payer un peu plus cher pour du local et à condition que la qualité soit au rendez-vous.