Une boutique associative de producteurs : l'Ancien Pressoir à Geaune

Après plusieurs semaines de fermeture, la boutique associative de l'Aclet a rouvert ses portes à Geaune. Une boutique de producteur qui travaille en circuit court et proposant des fruits, des légumes, du fromage et des produits transformés.

L'Ancien Pressoir est une boutique de produits locaux que les bénévoles de l'Aclet vont chercher dans un rayon de 25 kilomètres autour de Geaune. L'idée étant de montrer qu'il y a de la suffisance alimentaire dans notre département avec en plus de ça de la très bonne qualité. Dans la boutique on trouve un peu de tout, des fruits et légumes de saison, des conserves, du vin venant de la cave de Geaune et des bières de petits producteurs.

Les bénéfices de la boutique servent à financer les actions jeunesses

10% du chiffre d'affaires compte en bénéfice pur, ce qui permet de développer les actions pour les jeunes peu subventionnées en temps normal. La plateforme numérique de recherche de stage pour les élèves de troisième est financé, l'annuaire associatif également...

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.

