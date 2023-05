Une boutique de vente de téléphones accusée "d'arnaquer" ses clients à Aix-en-Provence

"Arnaque ! A éviter", "Vente forcée", "Attention ne vous fiez pas à eux", "On se retrouve emporté pour souscrire un abonnement sans comprendre grand-chose"... Voilà le florilège de commentaires négatifs laissés par les clients sur internet. La boutique Hubside d'Aix-en-Provence, ne jouit pas d'une très bonne réputation, malgré quelques messages de satisfaction et les réponses assidues du community manager de la marque.

Le magasin vend des téléphones neufs et reconditionnés sur les Allées provençales. La boutique propose également des offres d'abonnement fidélité alléchantes. Souvent, un vendeur posté à l'extérieur du magasin propose sur des petits flyers des objets connectés gratuits. Mais voilà, beaucoup d'Aixois accusent l'entreprise d'arnaquer ses clients. Pourtant le groupe qui possède l'entreprise, a déjà été condamné en 2019 à 10 millions d'euros d'amende par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour "délit de pratiques commerciales trompeuses"

"Ils m'ont prélevé 700 euros en un mois !"

Camille, dont le nom a été modifié, et son compagnon étaient en début d'année à la recherche d'un nouveau téléphone pour monsieur. Ils trouvent les offres de la boutique alléchantes. "On est très bien accueilli, avec un café et un coca", détaille Camille. Mais pendant la vente les choses se compliquent. La vendeuse en plus de proposer un téléphone, sort différents documents sur lesquels sont exposés des offres de fidélisation, des assurances, des abonnements qui donnent droit à des avantages, voire même des voyages gratuits.

Le couple achète donc un téléphone pour une peu plus de 1.000 euros. Ils souscrivent également une assurance et un abonnement fidélisé gratuit pendant un mois qui permet de récupérer 35 % de la valeur d'achat du téléphone. L'abonnement est résiliable. Camille et son compagnon sont heureux de leurs achats.

C'est là où le bât blesse. Un mois plus tard, le remboursement n'est toujours pas effectif. Le mois suivant Camille est à zéro sur son compte en banque et s'inquiète. Elle vérifie. "Ils m'ont prélevé en un mois au moins 700 euros !"

Un combat pour se faire rembourser

Pour stopper ces prélèvements, Camille a des difficultés à obtenir quelqu'un du service client par téléphone. Elle se tourne finalement vers sa banque qui lui rembourse la somme. "Je fais partie des chanceuses car finalement j'ai pu faire les démarches auprès de ma banque dans les temps", estime-t-elle. Mais elle ne supporte plus de devoir se méfier à chaque achat.

La méfiance c'est le conseil de José Manzano, responsable juridique de l'UFC Que choisir sur Aix-en-Provence. "Il faut bien lire les contrats, ne pas les signer sans les avoir lu, et dans le doute pousser la porte de notre association", insiste-t-il. L'UFC Que choisir d'Aix-en-Provence suit 35 dossiers similaires à celui de Camille. A cela il faut ajouter que la fédération nationale a de nouveau porté plainte pour "pratiques commerciales trompeuses" à l'encontre de l'entreprise.

Contactée à maintes reprises, la direction du magasin d'Aix-en-Provence n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations.