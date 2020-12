Une boutique éphémère 100% circuits courts tout le mois de décembre à Metz

C'est une année particulière pour étudier le commerce, et pourtant, Skander, 24 ans, affiche un large sourire derrière le comptoir de la nouvelle boutique éphémère 100% circuits courts imaginée par l'agence Mosl Attractivité. Une vingtaine d'artisans, tous adhérents au label "Qualité MOSL", y exposent leurs produits dans ce point de vente imaginé pour pallier l'absence du chalet historique de la place Saint-Jacques, faute de marché de Noel cette année.

Le label "Qualité Mosl" regroupe près de 350 producteurs © Radio France - Natacha Kadur

Depuis la rentrée de Septembre, Skander a participé, avec d'autres élèves de sa promotion de l'IFA à Metz, à plusieurs projets d'accompagnement des commerçants messins en cette période de crise. Cette fois, il valide son stage de formation en tant que vendeur dans ce comptoir de Noel qui a pour but de valoriser les territoires. Un plongée dans le réel, garante de la meilleur des formations : " Ce stage prend tout son sens car avant on se trouvait dans le même désarroi que les commerçants. On ne savait pas quoi faire, avec toute cette morosité ambiante. Tenir une boutique qui aide les commerçants de la Moselle, ça me satisafit totalement ! " ajoute l'apprenti vendeur.

Patrick Weiten , président du conseil départemental, inaugure la boutique éphémère © Radio France - Natacha Kadur

Miels, alcools, cosmétiques, céramiques sans oublier les gourmandises... L'offre tombe à pic pour les fêtes et représente une solution pour offrir plus de visibilité aux petits commerçants.

Un partenariat entre le département et la Fédération des commerçants

Pour Patrick Weiten, Président du conseil départemental, ce type d'initiative est d'autant plus nécessaire en période de crise qu'il répond à une demande sociétale pour favoriser les circuits courts.

Selon lui, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour soutenir des projets relevant "d'une économie accompagnée" plutôt que de la loi du marché pure et dure. Il s'agit de corriger les déséquilibres de moyens entre les petits acteurs du commerce et les plus gros : " Sans l'action publique, ces petits producteurs ne pourraient pas survivre. Je considère que c'est notre rôle d'agir et de leur donner les capacités de vendre leurs produits dans un environnement qu'ils ne pourraient même pas aborder. On peut permettre à un producteur de Saint-Quirin de venir exposer au centre ville de Metz. Seul, il ne le pourrait pas "

C'est de la redistribution de richesse en quelque sorte - Patrick Weiten

Le Logo de Mosl Attractivité dans la boutique éphémère de Noel © Radio France - Natacha Kadur

Philippe Jacques, le nouveau Président de la Fédération des commerçants de Metz, espère que l'initiative ouvrira la voie à plus de projets favorisant la proximité, mais aussi le lien social et la convivialité : " On pourrait rêver qu'une boutique éphémere devienne plus définitive ! Il y a des choses à faire, des projet à développer et pourquoi pas, que ce genre de boutiques se développe "

La boutique est ouverte de 10h à 12h et de 14h à 19h du mardi au vendredi, de 10h à 19h le samedi et de 14h à 19h le dimanche © Radio France - Natacha Kadur

La boutique située 24 rue de la Tête d'Or à Metz est ouverte du mardi au samedi et les dimanches après-midi jusqu'au 31 décembre inclus.