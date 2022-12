Une boutique éphémère d'articles sportifs d'occasion à Metz, "pour que les enfants ne fassent pas que du foot"

Rachou fouille et farfouille sur le présentoir des baskets. "Regardez, si je prends par exemple cette marque connue, ça ne coûte que 30 euros !" La Messine est venue chercher un cadeau dans la boutique éphémère de La Recyclerie du sport Lorraine, une association qui collecte et revend, depuis le mois de juin, des articles sportifs qui ont peu servi. Son magasin est ouvert jusqu'au samedi 24 décembre, au centre commercial Saint-Jacques, à Metz. "Je fais le tour de la boutique", continue Rachou. "On ne sait jamais, si je trouve quelque chose qui m'intéresse et que je paierais très cher en temps normal."

Autour d'elle, il y a des combinaisons de ski, des kimonos, des ballons, des raquettes, même des gourdes et des coupes. "La liste d'achats pour commencer un sport, elle ressemble souvent à une liste de courses ou à une liste de fournitures scolaires", explique Thibaut Grenier, chef de projet à La Recyclerie du sport Lorraine. "Plus on choisit un sport qui se veut un peu élitiste, plus la liste s'allonge. Nous, notre devoir, c'est d'arriver à éduquer les familles pour leur montrer que d'autres solutions existent et que vous n'êtes pas obligés d'inscrire votre enfant à des sports où le matériel est moins cher, comme le foot avec seulement des crampons à acheter au début."

Ce fan de sports en tous genres veut permettre aux familles et aux enfants de ne pas renoncer à certaines activités sportives. "Certains sports sont élitistes dans leur ADN, comme le golf, le tennis, la plongée, le ski... Mais finalement, si vous venez à la recyclerie, vous avez des chaussures de ski, des skis et une combinaison pour pas grand-chose", assure Thibaut Grenier. "Il n'y a pas de raison que le gamin n'arrive pas à s'inscrire à autre chose qu'au foot !" La Recyclerie du sport Lorraine s'est d'ailleurs fixée comme règle de ne pas vendre les articles à plus d'un tiers de leur prix initial. Les raquettes de tennis sont vendues entre 5 et 7 euros, contre 100 euros en moyenne dans les grandes enseignes.

Des clubs en retard sur le tri

Dans la boutique éphémère du centre commercial Saint-Jacques, il y a aussi ceux qui ramènent des affaires. "On est venus avec des habits de sport de ma fille", indique Anaïs et sa fille Jeanne, âgée de 10 ans. "À cet âge-là, ça grandit tellement vite... Comme ça, ça fera plaisir à d'autres ! Je pense qu'on a tous des affaires qui trainent mais on n'ose pas forcément les donner. On se dit que c'est un peu usé, comme là j'ai ramené des baskets et je me demande si elles ne sont pas trop abimées. Mais je pense que ça peut plaire à tout le monde !"

Et même dans les clubs, le réflexe du tri des affaires de sport reste difficile à adopter. "Énormément de clubs se retrouvent avec de vieux maillots de plus de dix ans, avec des sponsors et des logos qui ont changé", décrit Laure Alzin, responsable de La Recyclerie du sport Lorraine et ancienne handballeuse dans le championnat de National. "Il y a aussi les vieux ballons qui ne sont plus d'actualité... En fait, personne n'est chargé de s'occuper de ce matériel, donc tout le monde le laisse dans un coin pendant des années et des années avant de penser à en faire don."

La course au dernier modèle

Beaucoup d'affaires sont donc récupérées quasiment neuves par l'association. "C'est un certain budget le sport, donc on se dit que les gens vont utiliser le matériel au maximum, mais ce n'est pas le cas", explique Thibaut Grenier. "On se rend compte qu'il y a cette idée d'essai. Par exemple, les gens investissent dans des chaussures de randonnée pour une seule sortie, et ensuite elles restent endormies dans un placard. Or, il y a des gens qui n'ont pas accès à cette discipline et qui aimeraient bien s'y mettre."

La boutique éphémère de La Recyclerie du sport Lorraine est ouverte au Saint-Jacques depuis le 18 novembre. © Radio France

Mais ce problème de surconsommation est aussi lié aux techniques de vente des grandes enseignes de sport. "Le matériel est toujours un peu technique, et le vendeur conseille plus ou moins bien, voire trop bien !", continue le chef de projet à La Recyclerie du sport Lorraine. "Derrière, on ne sait pas allonger la durée de vie du produit et au bout d'un moment, on finit par jeter et aller racheter autre chose. Le vendeur va nous dire que les standards ont changé et qu'il faut acheter un autre modèle. Alors qu'on sait très bien qu'il y a de l'obsolescence programmée et que parfois le vieux matériel est tout aussi bien voire mieux, et surtout plus durable."

En sept mois, La Recyclerie du sport Lorraine a récolté une tonne de matériel sportif et en a revendu 100 kilos. Pour apporter des affaires de sport que vous n'utilisez plus, vous pouvez encore aller dans cette boutique éphémère, en face de la Poste, dans le centre commercial Saint-Jacques, à Metz, jusqu'au samedi 24 décembre. Deux autres commerces font office de point de collecte à Metz : l'épicerie en vrac Day by day et l'opticien La Boutique à lunettes. La Recyclerie du sport Lorraine va maintenant chercher un nouveau local pour s'y installer durablement.