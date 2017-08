Une braderie ensoleillée à Guéret

Les commerçants du centre-ville de Guéret ont proposé des prix cassés lors de la braderie ce samedi. Les clients apprécient ce genre de rendez-vous qui redonne de la vie au centre, mais eux comme les commerçants réclament des mesures pour faire revenir les clients dans les rues piétonnes.

Les rues piétonnes sont bondées dans le centre-ville de Guéret ce samedi. Fait assez rare pour être souligné! Les commerçants ont sorti leurs marchandises sur les trottoirs avec des prix alléchants. C'est la braderie avec ces prix ronds (5 euros,10 euros). Les clients sont ravis "ça fait vivre le centre-ville qui en a bien besoin" lâche Sylvie. Morgane a fait des emplettes pour la rentrée "ça fait du bien au portefeuilles ces prix ronds! "

Les commerçants comme Bruno qui vend des meringues sont heureux "on est très content de voir du monde revenir" Caroline aussi est heureuse, elle tient un magasin d'objets artisanal "on met des stands dehors c'est plus joyeux"

Quelles solutions pour redynamiser le centre-ville?

Caroline la commerçante a un souhait "il faudrait que ça soit comme ça tous les jours! On encourage les clients à venir nous voir tous les jours, on a des magasins qui n'existeront dans les zones c'est notre spécificité, on aimerait que la municipalité nous aide davantage." Bruno qui vend des meringues a une solution simple "il faut que les gens retrouvent le goût de marcher"

Les clients aussi ont des solution "il faudrait tout ramener en centre-ville" ou encore "baisser les loyers". Tous espèrent que des solutions seront trouvées au niveau de la municipalité de Guéret qui travaille sur la redynamisation du centre-ville.