Une brigade mobile de gendarmerie va s'implanter à Ascain dans les années à venir

Il y aura deux brigades de gendarmerie dans les Pyrénées-Atlantiques. Pas de jaloux : le Pays Basque aura la sienne à Ascain et il s'agit d'une unité mobile de six gendarmes. L'autre sera en Béarn à Lasseube. En déplacement à Tonneins (47) ce lundi, Emmanuel Macron a dévoilé la liste des 238 nouvelles brigades de gendarmerie qui seront installées d'ici 2027 en France. Au total, 2.144 gendarmes seront recrutés. Reste à savoir quand celle d'Ascain ouvrira.

"Il y en aura besoin si on se projette sur l'avenir", explique le maire

Même s'il remarque qu'il aurait "aimé être au courant", le maire d'Ascain trouve que cette annonce va dans le bon sens. "J'avais été consulté sur cette question il y a quelques mois et j'avais dit que j'étais favorable même si ça n'est pas une urgence. Pour l'instant, la gendarmerie de Saint-Pée-sur-Nivelle fait l'affaire tout comme notre police municipale. Mais il y en aura besoin si on se projette sur l'avenir", explique Jean-Louis Fournier qui rappelle qu'il y avait une brigade à Ascain et qu'elle a été fermée. Cela fait écho aux propos du chef de l'État, ce lundi après-midi, qui parle de 400 brigades fermées "ces dernières années. La décision qu'on a prise [...] c'est de redéployer de la présence sur le terrain".

Selon l'élu, la hausse globale des incivilités rend cette brigade nécessaire dans les années à venir : "Selon moi, l'objet principal de cette gendarmerie sera notamment de s'occuper du massif de la Rhune. De plus en plus de personnes le gravissent mais les randonneurs et agriculteurs ou bergers ne font pas toujours bon ménage, il y a également le risque incendie à prendre en compte", détaille-t-il. Il y a également l'augmentation constante de la population à Ascain qu'il faut prendre en compte selon Jean-Louis Fournier : "On était 1.800 habitants quand je suis arrivé il y a 43 ans, maintenant nous sommes 4.500. On gagne 60 à 80 habitants de plus et on a des projets importants de logements"

Quelle mission pour la brigade mobile d'Ascain ?

Le président de la République annonce la création de 238 brigades, dont 93 fixes et 135 mobiles. Les brigades fixes sont "en dur, avec une dizaine de gendarmes" installés, selon Emmanuel Macron. Les brigades mobiles comme celle d'Ascain sont des unités de six gendarmes qui se déplaceront en camion entre les différentes communes. Dans ce cas précis, il s'agit plus de militaires assignés à des taches de contact, de renseignements et de proximité qu'un travail d'enquête. La brigade vient se superposer au dispositif existant.

Les six gendarmes seront administrativement rattachés à la brigade de Saint-Pée-sur-Nivelle mais leur champ d'action sera plus étendu et n'a pas réellement de limites. Ainsi, c'est le logement des effectifs qui se situe à Ascain et non pas leur base. Certains seront à pied, d'autres à bord d'un véhiculé estampillé "Brigade mobile" et seront armés pour pouvoir agir dans n'importe quelle situation, même si l'intervention n'est pas le cœur de leur mission.