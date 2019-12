Une bûche aux couleurs de Dijon pour vos fêtes chez un pâtissier du centre-ville

Dijon - France

Et si en cette fin d'année vous mettiez un peu de Dijon sur vos tables de fêtes? Alexandre Carbillet, 43 ans, l'un des plus fameux pâtissier Dijonnais a décidé -sous les conseils de son père Guy, 73 ans, lui-même pâtissier en retraite- de mettre au point une bûche pour mettre en avant les monuments Dijonnais les plus emblématiques.

L'Ours de Pompon, la porte Guillaume... en chocolat blanc!

Baptisée "Coeur de Dijon" son enrobage est couleur cassis et tout autour prennent place des oeuvres en chocolat blanc comme l’Ours de Pompon! Côté clients, le succès est au rendez-vous explique Emelyne, 24 ans, vendeuse à la pâtisserie Carbillet rue des Forges. "C'est la première année qu'on fait une bûche spécial Dijon" s'enthousiasme la jeune femme.

La fameuse bûche "Coeur de Dijon" © Radio France - Thomas Nougaillon

Une machine spéciale

Les décors ont été réalisés à l'aide d'une machine un peu spéciale. "Ils ont été faits avec une machine qui utilise de l'eau sous pression. C'est grâce à elle qu'on a pu tailler les monuments de Dijon comme l'Ours de Pompon, la porte Guillaume, la cathédrale ou encore la statue du sculpteur François-Rude".

200 bûches commandées

Et les Dijonnais, amateurs de gastronomie, aiment tellement leur ville que certains vont croquer Dijon même au Réveillon! "On a eu beaucoup de demandes, les gens se sont un peu rués sur cette bûche. Au niveau des commandes on en est déjà à environ 200 bûches vendues. Sur certains modèles on est en rupture depuis plusieurs jours".

►Et dans notre "+ info" de 7h18 et 8h45 ce jeudi 19 décembre 2019 sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) on fait le tour de certains commerces de bouche emblématiques du centre-ville de Dijon. Le but : voir si vous êtes nombreux à passer commandes pour les fêtes ou bien si le marché des repas de Réveillon à tendance à se tasser...