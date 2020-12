Une cagnotte pour aider les restaurateurs en Charente

L'idée est née chez l'un de ces restaurateurs : face au marasme économique et financier de sa profession, il a eu l'idée d'une cagnotte en ligne. Avec le soutien de l'Union Patronale de Charente, cette cagnotte est ouverte dès jeudi : "Une cagnotte pour rallumer les fours de nos restaurants". Tout le monde peut y participer : les chefs d'entreprises qui peuvent verser une partie de leur budget traditionnellement destiné aux repas d'affaires et non utilisé cette année, mais aussi les particuliers qui peuvent dépenser en ligne la valeur d'un repas au restaurant.

Une commission d'attribution

Il n'y a pas de limites pour ces dons, qui ne seront pas défiscalisés. L'argent ainsi récolté sera reversé aux restaurateurs, gérants de bars et professionnels de l'événementiel charentais par une commission d'attribution, en fonction des demandes certifiées par des experts-comptables. Il permettra aux professionnels de faire leurs courses et payer les fournisseurs avant de rouvrir le 20 janvier. La commission doit se réunir, une première fois, courant janvier, mais la cagnotte est lancée pour quatre mois.