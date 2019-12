Une cagnotte pour les obsèques des deux enfants retrouvés morts à Landerneau

Landerneau, France

Après la tragédie, des proches de la famille ont créé une cagnotte en ligne pour finances les obsèques des deux enfants. Le 4 décembre 2019, trois corps ont été découverts au siège de l'association Don Bosco, à Landerneau (Finistère). Le corps du père a été retrouvé par deux salariés, et les pompiers ont ensuite retrouvé les corps des deux enfants près du second bâtiment, plus haut, près d’une voiture. Ces deux faux jumeaux de 11 ans, un garçon et une fille, étaient emmitouflés dans des couvertures quand leurs corps ont été retrouvés.

La petite fille, handicapée, était suivie à l’Institut médico-éducatif de Landerneau. Dès 2017, la mère avait porté plainte contre le père pour des appels malveillants. En juin dernier, une deuxième plainte avait été déposée pour des menaces de mort sur les enfants.

Comme elle n'a pas beaucoup de revenus, on a voulu faire ça pour elle

Une cagnotte a donc été créée sur la plateforme Leetchi, pour contribuer financièrement aux obsèques des deux enfants. C'est la voisine de la mère des enfants qui l'a créé. "Comme elle n'a pas beaucoup de revenus, on a voulu faire ça pour elle", explique la jeune femme.