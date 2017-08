Gignac : leur maison a brûlé, une cagnotte pour les aider

La maison de la famille Dupuy a brûlé le mercredi 9 août alors qu'ils étaient absents. Ils ont tout perdu. Pour leur donner un coup de pouce, leur famille a lancé une cagnotte pour les aider financièrement. Ils ont récolté près de 2 200 euros en trois jours.

Alors qu'ils étaient au bord de la mer le mercredi 9 août au soir, la maison des Dupuy a été piégée par les flammes. Plus de 50 pompiers et une demi-heure plus tard, il ne restait plus rien. Lits, électroménager, guitare, livres. Tout les souvenirs du couple et de leurs deux filles ont brûlé.

Une cagnotte sur internet

Leur famille, leurs amis et leurs collègues se sont mobilisés pour les soutenir dans cette épreuve. Deux belles-sœurs de Sylvain Dupuis ont eu la même idée au même moment ; lancer une cagnotte pour aider la famille à se racheter les vêtements et les produits de première nécessité qui ont brûlé avec la maison.

Sylvain Dupuy remercie les généreux donateurs Copier

Ce n'est pas une mais deux cagnottes qui ont vu le jour. En presque trois jours, la famille a déjà récolté 2 130 €. Les Dupuy sont déjà à la recherche d'une nouvelle maison, avant de pouvoir un jour, ils l'espèrent, reconstruire sur leur terrain.