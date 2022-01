Une cagnotte solidaire pour les Motards solidaires creusois

Après deux ans de recherche, les Motards solidaires creusois ont enfin trouvé un local : La commune de St-Sulpice-le-Guérétois leur a fait don d'une maison de 120 m2 en centre-bourg (*). Un local idéal sauf qu'il y a énormément de travaux à faire pour le rendre viable et fonctionnel. L'association a besoin de matériaux en tout genre pour refaire l'isolation, la plomberie, l'électricité et demande donc de l'aide auprès de grossistes et magasins de bricolage. "On a besoin de tout ! explique Gérard Laib, le président des Motards solidaires creusois, que ce soit du placo, du plâtre, de la peinture ou encore porte coulissante".

Besoin de matériaux et d'argent

Mais l'association n'a pas seulement besoin de dons de matériaux. Il lui faut aussi de l'argent pour financer des travaux, car même si les vingt-six membres des Motards solidaires creusois sont prêts à retrousser leurs manches, "il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-même, relève Gérard Laib. Par exemple, une entreprise nous a donné un poêle à granules mais il faut l'installer dans les normes. Nous on ne sait pas faire". Il y a la toiture aussi, qu'il faut mettre mettre hors d'eau. "Une cheminée laisse passer des infiltrations, il faut la faire tomber , tout reboucher et refaire la zinguerie. J'ai fait établir un devis : il y en a pour 2 600 euros" détaille encore le président de l'association.

Les Motards solidaires creusois ouvrent donc une cagnotte en ligne où les particuliers peuvent faire des dons qui serviront à restaurer cette maison. Elle abritera à terme les bureaux de l'association, un espace de stockage pour les collectes, et pourquoi pas une boutique éphémère (pour couvrir les frais d'occupation des lieux - électricité, taxe foncière et assurances) et un lieu de convivialité.

(*) Le local se situe 3 place des lavandières à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Vous pouvez joindre les Motards solidaires creusois au 06.56.69.47.97