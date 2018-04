Le Chalet Aquitain à Blanquefort a lancé une campagne de financement sur Ulule, le site européen de financement participatif. Il s'agit de permettre de pré-financer l'achat des matières premières nécessaires à la fabrication d'une nouvelle gamme de chaussures pour les filles et leurs mamans "Mini Mama, les 2 font la paire". Il s'agit également de continuer à promouvoir "le Made In France" en Gironde, le credo du Chalet Aquitain depuis sa reprise en 2013 par d'anciens salariés de Mod 8. "La production française a le vent en poupe" explique l'une des co-fondatrices Marli Marchyllie, "mais c'est aussi un modèle économique difficile à concrétiser, et donc, pour nous, la seule façon de vendre des chaussures Made In France et d'être viable, c'est de le faire, en direct, dans nos boutiques ou via internet".

Marli Marchyllie "notre savoir-faire intéresse mais c'est toujours compliqué le Made In France" Copier

Le Chalet Aquitain compte une deuxième boutique à Ambarès depuis un an et réfléchit à en ouvrir une troisième. "Rien n'est encore gagné. C'est toujours un pari risqué" ajoute Marli Marchyllie.

Pour soutenir le Chalet Aquitain et acheter leurs chaussures "Made in France" en Gironde, la campagne Ulule se poursuit jusqu'à début mai.