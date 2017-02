Une campagne pour inciter les Alsaciens à aller travailler en Allemagne

La maison pour l'emploi de Strasbourg lance ce jeudi une vaste campagne de communication pour inciter les Alsaciens à venir travailler en Allemagne. Pas besoin d'être bilingue, 3.000 offres d'emploi ne sont pas pourvues chaque mois dans l'Ortenau, juste de l'autre côté de la frontière.

"Travailler en Allemagne : pourquoi pas vous ?" A partir de ce jeudi, 200 affiches avec ce messages seront visibles partout à Strasbourg et sur le territoire de l'Eurométropole. Cette campagne de communication portée par le maison de l'emploi de Strasbourg qui mobilise 14 partenaires de part et d'autre du Rhin. Elle est destinée à inciter les Alsaciens, notamment les jeunes, à franchir la frontière pour aller travailler en Allemagne, explique Ivane Squelbut, directrice territoriale de Pôle Emploi Bas-Rhin.

Chaque mois, plus de 3.000 offres non-pourvues

Chaque mois, 3.000 emplois restent non-pourvus dans l'Ortenau, le territoire frontalier de Strasbourg, où le taux de chômage est très faible (3,5%). Dans le même temps sur le bassin d'emploi de Strasbourg, il atteint les 10,1%.

La campagne s'adresse particulièrement aux jeunes. © Radio France - Romane Porcon

Pas besoin d'être bilingue

Les initiateurs du projet, dont les deux villes de Kehl et Strasbourg rappellent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise parfaite de l'allemand. Les candidats à un poste en Allemagne font l'objet d'un accompagnement personnalisé avec des cours de langue notamment. Et cela fonctionne puisqu'un peu plus d'une personne sur deux qui se présente à l'agence franco-allemande pour l'emploi à Kehl trouve un poste en Allemagne.

En plus des affiches, des vidéos sont aussi publiées sur les réseaux sociaux et un livret révèle le Top 10 des secteurs qui recrutent dans l'Ortenau.