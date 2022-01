Une cantine participative ouvre ses portes à Saint-Etienne

Faire de la cuisine un moment fort de la vie de quartier via des ateliers et des repas à prix libre, c'est le pari que fait La Tablée, une nouvelle cantine participative. Elle a ouvert ses portes mercredi à l'angle des rues Robert et Roger Salengro, au pied des marches du Crêt de Roc à Saint-Etienne.

Ils sont cinq bénévoles à s'activer en cuisine autour de Charlotte Aulagnon. C'est la seule salariée de la cantine. Elle chapeaute la préparation des menus et des ateliers culinaires. "Là, on est en train de préparer une tarte aux épinards. Ce sera le plat principal. En entrée, on aura un velouté de poireau et en dessert, un cake au citron", explique la jeune femme. "Nous nous sommes répartis en trois groupes. Les filles ont préparé le velouté aux poireaux, les garçons ont préparé le dessert, et moi et Léna avons fait la pâte à tarte et la garniture pour la tarte".

Un prix libre pour le consommateur

Ici on n'utilise que des produits locaux, parfois bio mais toujours de saison. On apprend aussi à les cuisiner. C'est ce que La Tablée appelle l'éducation au bien manger. L'autre principe, c'est que cette alimentation reste accessible à tous, d'où le repas à prix libre.

"Le prix libre permet d'accueillir tout le monde. Chacun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut. Personne ne doit être bloqué par le prix. Ça nous permet d'avoir un maximum de gens. On espère évidemment que des personnes mettront un peu plus au panier afin d'atteindre un équilibre économique et d'assurer la pérennité de la cantine participative", explique Thomas Benoît, l'un des sept co-présidents.

La Tablée est ouverte chaque midi, du mercredi au samedi. Tout le monde est le bienvenu pour donner un coup de main en cuisine ou consommer sur place.