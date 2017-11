Une cantine pour les plus démunis ouverte 365 jours par an, sept jours sur sept, à Chambéry

Depuis le 1er novembre, la Cantine savoyarde offre le petit-déjeuner à partir de 7h30 aux personnes privées de ressources. Désormais, les usagers pourront bénéficier des trois repas quotidiens, tout au long de l'année. Un modèle de solidarité unique en France.

Depuis plus de trente ans, la Cantine savoyarde offre des repas chauds aux personnes sans domicile ou privées de ressources. Aujourd'hui, elle sert près près de cent cinquante repas à midi et le soir et, depuis le 1er novembre, autant de petits-déjeuners. L'afflux de personnes réfugiées sur le secteur de Chambéry est à l'origine de cette initiative.

"On fait le double de repas en 2017 par rapport à 2013" Thierry Schmidt, président de la Cantine savoyarde

"Personne n'est à l'abri d'être dans des situations de difficultés et de se retrouver un jour ici" Jacques, bénévole Copier

Salariés et bénévoles travaillent ensemble pour assurer les services - Cantine savoyarde