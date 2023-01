Une carte de réduction à destination des jeunes, Jérémy Servary, fondateur de la carte Emblem

Créée en 2017 à Grenoble, la carte Emblem vise à offrir aux 18 - 26 ans des réductions tout au long de l'année dans plus de 70 commerces à Grenoble. Après avoir un connu un succès dans la capitale des Alpes, la carte a été déclinée dans d'autres villes de la France. Entretien avec Jérémy Servary, fondateur de la carte Emblem.

Vous étiez étudiant à Grenoble quand vous avez eu l'idée de créer la carte Emblem, c'était en 2017. Aujourd'hui, elle offre quoi comme avantage ?

Aujourd'hui la carte va proposer des avantages dans tout un tas de domaines variés. On a bien évidemment la restauration, aussi bien des fastfoods que des restaurants un peu plus qualitatifs. Des bars parce qu'on s'adresse aux étudiants, du loisir comme du laser game, du bowling et de l'escape game. Les stations de ski font une grande partie de nos offres et finalement des services du quotidien. L'idée est que l'étudiant, quelques soient ses habitudes de consommation, puisse retrouver des offres au sein de carte qui permet de la rentabiliser.

Justement, pourquoi créer une carte comme celle-là ?

J'étais étudiant à l'INP (Institut polytechnique) de Grenoble, un pôle d'école d'ingénieur. C'était une très bonne école, malheureusement je ne me sentais pas vraiment impliqué et intéressé dans les cours proposés. Donc je me suis énormément impliqué dans tout ce qui était la vie étudiante de l'école. Je m'occupais déjà des partenariats et de la communication, j'avais notamment créé une carte de réduction propre au sein de l'école et qui n'était pas une entreprise. Au fur et à mesure des mes péripéties, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu aussi bien côté étudiant que partenaire. L'idée de la carte emblem était de réunir tout le monde et d'offrir aux étudiants, des offres qui défient la concurrence pour qu'ils profitent à fond de leur vie étudiante, aux associations étudiantes, un moyen de dynamiser la vie étudiante au sein de leur école et au partenaires une solution qui permet de toucher les étudiants de toutes les école. Cela en passant par un seul interlocuteur qui est en plus une société avec une vraie pérennité.

Vous avez commencé avec 3000 cartes distribuées, puis 6000 et cette année vous en avez vendu 30 000. Vous vous attendiez à un tel succès ?

Objectivement non, c'est toujours ce que je dis dans l'entreprenariat. J'ai toujours l'impression que les projets qui vont le plus loin sont ceux que vous ne lancez pas nécessairement pour le résultat, mais parce que cela vous fait plaisir. À contrario, les projets qui sont lancés pour des raisons purement financières, les personnes qui les lancent n'ont peut-être pas la même ténacité de tenir face à toutes les difficultés, parce que ce qu'ils attendent est un résultat qui n'est pas là. Cela me surprend toujours un peu l'évolution de la carte Emblem l'importance que nous donnent certains partenaires.

Vous avez aussi lancé la carte à Dijon, Strasbourg et Lyon, est-ce que cela a été compliqué ?

C'était beaucoup plus facile de lancer dans d'autres villes qu'à Grenoble. On avait de l'expérience mais c'est surtout grâce aux entreprises qui nous suivaient déjà sur Grenoble et qui étaient prêtes à nous suivre dans les autres villes. L'exemple le plus marquant est la ville de Lyon, où il y avait quasiment toutes les entreprises avec qui nous travaillons déjà. Ce n'était plus le petit entrepreneur qui lançait son projet qui ne savait pas si cela allait marcher. On avait beaucoup plus de crédibilité, de références et des contacts à disposition.