Une carte interactive des producteurs locaux qui livrent à Brest

Ils s'organisent pour continuer à vous approvisionner pendant la crise sanitaire : les producteurs locaux du nord-Finistère sont de plus en plus nombreux à développer la livraison à domicile ou en points relais pour leurs produits. Pour faciliter le lien avec les consommateurs, Brest Métropole et la Chambre d'Agriculture ont mis en ligne une carte interactive qui les recense.

Vous pouvez indiquer votre adresse pour avoir un aperçu des producteurs de Brest Métropole, du Pays d'Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas ou encore du Pays des Abers qui approvisionnent votre quartier, ainsi que les modalités (livraison à domicile, paniers à retirer chez un commerçant). Les contacts ainsi que les produits proposés par chacun sont détaillés sur la carte : il suffit de cliquer sur l'icône correspondante. Pour accéder directement à la carte, vous pouvez cliquer ici.

Si vous êtes producteurs et souhaitez être référencés, vous pouvez remplir ce formulaire, ou contacter la Chambre d'Agriculture par mail à l’adresse : stephanie.vetal@bretagne.chambagri.fr.