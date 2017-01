Une caserne flambant neuve pour les pompiers de Perpignan

Le centre de secours de Perpignan-sud est inauguré ce vendredi, après trois ans et demi de chantier.

Où sont passés les tuyaux, où est passée la grande échelle ? Ils sont désormais dans la caserne de Perpignan-sud ! Le nouveau centre de secours, le cinquantième des Pyrénées-Orientales, a été inauguré ce vendredi.

Cette caserne se situe à la jonction de la rocade sud de Perpignan et de la route d'Elne, tout près du cinéma Méga-Castillet. Le chantier a été lancé il y a trois ans et demi, il a coûté 13 millions d'euros.

L'extérieur de la caserne de Perpignan-sud, avec sa tour d'entraînement © Radio France - Mathieu Ferri

Dans ce grand bâtiment de plus de 7.000 m², tout est pensé pour organiser au mieux les secours. Il y a d'abord un grand garage évidemment, garni de camions rouges, avec une sortie directe sur le rond-point tout près de la voie rapide. Pas très loin, le bureau vitré, qui abrite le standard téléphonique, là où convergent les appels. On trouve aussi un local pour les plongeurs, un autre pour le SAMU, qui aura une antenne sur place. Sans oublier la cantine, la salle de repos, mais aussi des chambres pour les professionnels, et pour l'école départementale des pompiers : un campus pour des jeunes stagiaires, qui n'existait pas jusque là.

A droite, les containers marrons aménagés permettent de créer des incendies pour s'entraîner © Radio France - Mathieu Ferri

Une école de pompiers, et des sites pour s'entraîner

Et pour s'entraîner, il y a ce qu'il faut ! Sur le grand parking, des containers spécialement aménagés permettent de simuler des incendies, et de s'exercer, encore et toujours à lutter contre les flammes. Nouveau aussi ce décor routier, juste à côté : une portion d'autoroute sur une cinquantaine de mètres avec des véhicules tests pour apprendre à désincarcérer les victimes.

La copie de voie rapide aménagée pour des exercices © Radio France - Mathieu Ferri

Au total, 150 pompiers sont rattachés à ce centre, qu'ils soient pros ou volontaires. Cette caserne vient remplacer celle du Moulin à Vent, et surtout combler le trou qu'il y avait dans le maillage des pompiers au sud de Perpignan.