Une casserolade pour Brigitte Macron et le ministre de l'Education devant le Parlement européen à Strasbourg

Une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel au rassemblement lancé par la FSU devant le Parlement européen le 14 juin à Strasbourg. La CGT et le collectif "on crèvera pas au boulot" étaient aussi sur place, pour un concert de casseroles pour la venue de Brigitte Macron et Pap Ndiaye.