Une cellule d'accompagnement pour les sinistrés de la Montagnette

Une vingtaine de sinistrés ont fait le déplacement à Graveson ce vendredi et à Barbentane ce jeudi pour être écoutés par les membres de la cellule d'accompagnement juridique et psychologique après l'incendie de la Montagnette.

Albert raconte ne pas être traumatisé : "pour l'instant ça va je n'ai même pas pleuré mais on sait jamais, ça peut arriver plus tard". Il a pourtant perdu sa maison dans la Montagnette et a eu très peur pour ses chiens. S'il s'est rendu à la permanence de l'association prévention et réinsertion sociale (APERS) c'est surtout pour en savoir plus sur les démarches à effectuer auprès de ses assurances.

Sylvie, elle, est encore sous le choc. Elle manque de mot, ne veut pas s'étendre sur le sujet mais elle souligne l'importance d'un tel accompagnement. "Je ne sais pas combien de temps je suis restée mais être écoutée par des personnes qui ne connaissent pas mon histoire permet d'éviter d'en parler à nos proches", insiste-t-elle.

Un accompagnement sur le temps long

Magalie fait partie de l'APERS, c'est elle qui écoute et redirige les sinistrés vers les services spécifiques. "D'abord l'accompagnement est psychologique il y a beaucoup de détresse. Les gens se sont vus mourir, ils ont eu peur", détaille-t-elle. Mais un suivi juridique se met également en place pour conseiller au mieux les sinistrés dans leurs démarches.

Les permanences physiques ont eu lieu à Barbentane ce jeudi 21 juillet et à Graveson ce mercredi 20 juillet. Mais les permanences téléphoniques se poursuivent au 04 42 52 29 00 ou 04 42 52 29 01.