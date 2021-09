Une centaine d'aides à domicile rassemblées à Paris pour dénoncer leurs conditions de travail

"On est les grandes oubliées", "Aides à domicile en colère". Pendant deux heures ce jeudi, une centaine d'aides à domicile ont manifesté ce jeudi à Paris, devant le ministère de la Santé, pour réclamer de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leurs salaires.

Elles se disent "méprisées", "oubliées", "invisibles"... Une centaine d'aides à domicile se sont rassemblées devant le ministère de la Santé ce jeudi, à Paris. Elles ont répondu à l'appel du syndicat CGT afin de crier leur détresse face à leurs conditions de travail qui ne cessent de se dégrader selon elles. Certaines travaillent depuis 20 ans, voire 40 ans dans le secteur et ont aujourd'hui la boule au ventre avant de se rendre au travail. Elles réclament une reconnaissance de leurs compétences, de leur statut et une revalorisation de leur salaire.

Des annonces gouvernementales insuffisantes

L'accompagnement de nos séniors est "un défi collectif parmi les plus importants", selon Jean Castex. Lors d'un déplacement ce jeudi en Saône-et-Loire, le Premier ministre a annoncé un effort global de 400 millions d'euros l'an prochain pour le secteur. Parmi les mesures qui seront mises en place, la création d'un tarif plancher national de 22 euros par heure d'intervention pour les aides à domicile. Un coup de pouce jugé insuffisant par bon nombre de professionnel-le-s du secteur. "C'est bien trop peu", dénonce ainsi Malika Berlabi, membre de la direction fédérale de la Santé et de l'Action sociale à la CGT. Selon cette syndicaliste, le salaire moyen de ces travailleuses s'élève à 900 euros brut par mois et ne compense pas la pénibilité de leur emploi : "Ça démontre bien qu'il n'y a aucune reconnaissance pour ce métier", estime-t-elle. Malika Belarbi réclame "une formation qualifiante et diplômante qui permettra aux salarié-e-s une augmentation de leur salaire".