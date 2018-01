Blainville-sur-Orne, France

Le site Renault-Trucks de Blainville sur Orne près de Caen recrutera 100 opérateurs en contrat à durée indéterminée au cours des prochains 18 mois.

Des perspectives favorables

Dans un communiqué, Christophe Loyer , le directeur de l'usine normande d'assemblage de camions et de cabines de poids-lourds, précise que ces embauches sont la conséquence d'une "activité soutenue en 2017 et de perspectives favorables pour 2018".

Afin de répondre à la demande de nos clients, nous avons augmenté la capacité de production de notre ligne de montage et nous continuons à améliorer notre excellence opérationnelle (...) déclare Christophe Loyer

76 camions par jour

L'usine de Blainville est spécialisée depuis plus de 60 ans dans la production de véhicules de moyen tonnage et de cabines de camions. Actuellement 76 camions et 255 cabines y sont produits chaque jour. En 2017, le site de Blainville avait déjà embauché 100 salariés en CDI.