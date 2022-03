Une centaine d'emplois en CDI à pourvoir chez Mademoiselle Dessert et chez St-Michel en Dordogne

Les difficultés sont les mêmes, que ce soit chez Saint-Michel à Champagnac-de-Belair ou bien à Mademoiselle Dessert à Condat. Les deux entreprises ne trouvent pas de candidats alors qu'elles embauchent en CDI. Il y a 60 postes à l'usine Saint-Michel, 35 à pourvoir chez Mademoiselle Dessert.

60 postes en CDI chez Saint-Michel

L'usine Saint-Michel a lancé les moyens traditionnels pour recruter, via Pôle Emploi notamment, "on a recruté quelques candidats mais il nous reste 60 postes" explique Yann Gomez, le directeur du site. Et il faut faire vite. L'usine Saint-Michel est en train de préparer l'arrivée d'une nouvelle ligne de production de madeleines, la plus grande du groupe en France. Cette "super-ligne" va produire 1 tonnes 5 de madeleines à l'heure. La ligne devrait être opérationnelle en septembre prochain, mais il faut avant réaliser toute une série de réglages et de test. "Comme chez Mac-Donald's, venez comme vous êtes", affirme le directeur de l'usine. Les candidats seront formés par l'entreprise elle-même, "il faut être motivé et avoir envie de participer à ce lancement de ligne qui sera très excitant".

35 postes en CDI chez Mademoiselle Dessert

Dans l'entreprise voisine, à Condat, Mademoiselle Dessert a toujours 35 postes à pourvoir. Mademoiselle Dessert fabrique des fonds de tartes, des gâteaux, de la pâte à choux pour la France mais aussi pour le Royaume-Uni ou encore pour les Pays-Bas. La directrice du site, Anne L'honoré estime qu'il y a une méconnaissance sur l'industrie agroalimentaire et sur ce qu'est le travail en usine "ce n'est plus du travail à la chaîne et rester à son poste sans bouger, ce n'est plus ça du tout. On recrute des boulangers, des pâtissiers. Ce sont juste les proportions qui changent, au lieu de travailler avec quelques kilos, ce sont des centaines". L'entreprise recrute aussi dans la logistique et dans la maitenance.

Mademoiselle Dessert accepte, comme Saint-Michel, les candidats de tous niveaux , et même les reconversions. Sa directrice Anne L'honoré explique qu'ils travaillent avec le CFA, le centre de formation des apprentis à Périgueux, mais aussi avec les établissements scolaires. "Il faut donner envie pour recruter aussi pour demain, car on a beaucoup de salariés qui vont partir à la retraite".