Notre-Dame-de-Bondeville, France

Préparez CV et lettres de motivation, on embauche près de Rouen. Grâce à la création d'une nouvelle production sur le site de Notre-Dame-de-Bondeville, le groupe pharmaceutique Aspen va embaucher une centaine de personnes sur les cinq prochaines années.

L'entreprise veut commercialiser à l'horizon 2023 des anesthésiques, en plus de la production actuelle de produits pour les thromboses, AVC et embolies. Ce gros projet à 65 millions d'euros d'investissement permet la création d'emplois dans différents secteurs.

Quels types de postes ?

"A partir de 2020, on va constituer les équipes qui seront chargées de la production ", explique Jean-Charles Rousset, directeur général d'Aspen à Notre-Dame-de-Bondeville. "Ça va être majoritairement des _opérateurs et conducteurs d'équipements pharmaceutiques_, des personnes également en logistique, des techniciens pour la qualité, et des pharmaciens pour la libération de nos produits."

Même si 2020 semble loin, vous pouvez d'ores et déjà envoyez vos candidatures. Les postes sont à consulter sur le site internet et les réseaux sociaux de l'entreprise.