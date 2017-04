Une centaine d’emplois menacés chez Dupont Médical et ses sous-traitants à Pompey

Le gouvernement s’apprête à dérembourser le « fauteuil coquille » destiné aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Or cette décision pourrait entrainer la suppression de plusieurs dizaines d’emplois chez l’un des fabricants de ce siège, Dupont Médical, basé sur la zone industrielle de Pompey.

La décision de dérembourser le « fauteuil coquille » pourrait être prise dans les jours à venir, avant le premier tour de l’élection présidentielle, dans une période où les affaires courantes sont gérées parfois rapidement.

Ces produits qui étaient fabriqués en Chine ont été réindustrialisés en France

Mais chez Dupont Médical à Pompey, on estime que cette décision est un peu trop précipitée car elle aurait des conséquences directes sur les emplois dans la société. Christophe Oculi, le directeur général de Dupont Médical espère que la raison va l’emporter « Cet équipement est fabriqué à 100% en Lorraine et ce qui est rageant dans cette histoire, c’est que ces produits étaient fabriqués en Chine et qu’ils ont été réindustrialisés en France avec des créations d’emplois et des investissements conséquents et aujourd’hui, on nous dit du jour au lendemain que la filière va s’arrêter, ce qui signifie destructions d’emplois mais le pire c’est les personnes auxquelles on prescrit les fauteuils auront toujours besoin d’un équipement, donc on va leur prescrire un autre type de fauteuil dit « de confort » qui lui est entièrement fabriqué en Asie »

Le site de Dupont Médical à Pompey emploie 110 salariés © Radio France - Mohand Chibani

A Paris, on a beaucoup de cerveaux musclés qui prennent des décisions sur le papier, Jean Yves Le Déaut, député de Meurthe et Moselle

Christophe Oculi est les autres responsables de la filière ont écrit aux élus de leur secteur. En Lorraine, c’est le député socialiste Jean Pierre Le Déaut qui s’est saisi du dossier pour interpeller le ministère de la santé « économiser, c’est bien mais prendre une mesure de déremboursement sans discussions sur les produits de remplacement, c’est un peu risqué ; ça nous coûtera non seulement en terme d’export mais ça pourrait aussi peut être coûter plus cher à la sécurité sociale. A Paris, on a beaucoup de cerveaux musclés qui prennent des décisions sur le papier sans tenir compte de tous les paramètres. J’ai donc alerté Marisol Touraine sur ce sujet » Si l’Etat français devait confirmer le déremboursement de ce siège coquille, l’ensemble de la filière désirerait au moins disposer de 24 mois pour faire face à la situation. Dupont Médical représente 110 salariés sur la zone de Pompey et environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaire.