Bonneville, France

C'est la fin du suspense pour les employés de Maike Automotive.

Une centaine d'emplois sont supprimés sur 720 mais les trois entreprises haut-savoyardes du groupe de décolletage placées en redressement judiciaire poursuivent leur activité et restent aux mains d'industriels de la vallée de la vallée de l'Arve. Après sept mois de plan de sauvegarde, de procédures et d'incertitudes, le tribunal de commerce de Grenoble a rendu son jugement ce mardi après-midi.

Franck et Pignard et Précialp restent français

Il n'y a pas vraiment de surprise pour les deux entreprises Franck et Pignard et Précialp pour lesquelles il n'y avait qu'une offre de reprise. Elles passent sous le giron d'un trio de décolleteurs haut-savoyards et de l'Ain : "Alpentech", "Kartesis" et "MGI Coutier". 40 emplois sont supprimés.

55 emplois supprimés chez EMT

Pour la société EMT 74 basée à Bonneville, le repreneur local "Léman Industries" qui a été préféré aux proposition chinoises. L'entreprise EMT passe sous son giron au 1er mars 2018.

Cependant, 45 % de l'effectif de ce sous-traitant automobile reste sur le carreau avec 55 emplois supprimés sur 127.