Une centaine d'étudiants en STAPS manifeste devant le rectorat à Besançon

Ils dénoncent un manque de moyens et des conditions d'études dégradées. Une centaine d'étudiants en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) a manifesté à Besançon, mercredi 13 octobre. Partis du campus de La Bouloie, ils ont défilé jusqu'au rectorat, où ils ont mis le feu à un cercueil, symbole de la mort de la filière, selon eux.