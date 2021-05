Une centaine d'intermittents défilent dans les rues de Périgueux pour défendre les travailleurs précaires

Des intermittents ont défilé ce mercredi matin dans les rues de Périgueux à l'appel du Collectif des Intermittents et des Précaires et de la CGT. Ils se sont rassemblés devant la préfecture pour réclamer une meilleure protection des intermittents et des travailleurs précaires.