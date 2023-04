Réforme des retraites : une centaine d'opposants font du bruit lors de la visite du ministre Sébastien Lecornu

Comme la veille à Belfort , un comité d'accueil un peu bruyant attendait le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, en visite plusieurs jours en Franche-Comté. Une centaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi après-midi devant le 19e régime du génie de Besançon, où le ministre venait remettre des médailles.

Casseroles, sifflets et et trompettes

Depuis la promulgation de la réforme des retraites par Emmanuel Macron il y a près d'une semaine, les membres du gouvernement en visite en région sont régulièrement chahutés par des manifestants. Les Franc-comtois qui se sont déplacés ce vendredi sont surtout venus avec des casseroles , des sifflets, pour faire le maximum de bruit.

"J'ai deux couverts qui font cymbales et une corne de la SNCF", sourit Norbert, retraité de la fonction publique. "Il faudra faire du bruit pour qu'ils entendent, on n'en peut plus de ce déni de démocratie", peste le Bisontin.

Leur "pourrir la vie"

"C'est la moindre des choses qu'ils ne puissent plus circuler librement dans ce pays", se défend Norbert : "Il y a eu jusqu'à 3,5 millions de personnes dans la rue pour dire non à cette réforme des retraites, ils n'en tiennent pas compte, comment il faut leur dire ? Maintenant, il faut crier dans leurs oreilles et leur pourrir la vie".

Amélie, une Bisontine, assure que désormais, elle va "bien surveiller tous les agendas" des ministres, chaque fois qu'ils se déplaceront dans la région. "On va les pourrir", promet cette manifestante. "Les 100 jours d'apaisement , nous, on n'est pas ok, on ne passe pas à autre chose, pour nous la réforme des retraites ce n'est pas du tout classé".

Malgré des annonces , Amélie ne croit pas à ce contre-feu. "Ils ne peuvent pas passer à autre chose juste en le décidant eux-mêmes et en enchaînant des effets d'annonce".