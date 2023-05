Une centaine de commerçants et artisans manifestent à Brive

"On se fait allumer de tous les côtés", résume Julien Blanché, artisan-boulanger à Argentat et président de la Fédération des Boulangers de la Corrèze. Il est venu ce mercredi à Brive manifester avec d'autres artisans et commerçants devant la Collégiale pour dénoncer une situation en passe de devenir intenable et demander de l'aide aux pouvoirs publics.

Lors de ce rassemblement, les commerçants et artisans ont aussi distribué des tracts aux passants en leur rappelant que si les prix augmentent ce n'est pas la faute aux petits commerçants. "Les gens pensent que nous sommes responsables, alors que nous aussi on subit les charges, la hausse des matières premières... Tout cumulé ce n'est plus possible. On ne trouve plus de personnel pour travailler. Et on perd sur nos marges, on ne peut pas augmenter autant qu'il faudrait parce que sinon nous n'aurions plus personne", rajoute Julien Blanché.

Selon lui, si cette situation dure encore ce sont des dizaines d'artisans commerçants en Corrèze qui pourraient mettre la clef sous la porte.