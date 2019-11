Une centaine de "gilets jaunes" devant l'usine Yara de Montoir-de-Bretagne

Montoir-de-Bretagne, France

Une centaine de manifestants se sont rassemblés devant l'usine Yara de Montoir-de-Bretagne ce vendredi matin. C'est l'une des actions des "gilets jaunes" en cette semaine anniversaire de leur mouvement.

Les "gilets jaunes" sont arrivés en fin de nuit devant l'usine Yara © Radio France - Anne Patinec

Gaz lacrymogènes et jets de projectiles

Yara est une usine qui fabrique de l'engrais, classée Seveso. Le rassemblement s'est d'abord déroulé dans le calme mais la situation s'est tendue à l'arrivée des forces de l'ordre. Elles ont fait reculer les manifestants pour laisser passer des camions. Il y a eu des jets de projectiles et de gaz lacrymogènes.

Une des banderoles accrochées aux grilles de l'usine Yara © Radio France - Anne Patinec

Toujours mobilisés mais beaucoup moins nombreux

Les "gilets jaunes" ont aussi profité de ce rassemblement pour se souhaiter un "joyeux anniversaire" en chanson. Ils veulent montrer qu'ils restent mobilisés puisque leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté en un an, au contraire disent-ils. Pour se faire entendre, certains iront manifester ce samedi à Nantes. Des rassemblements sont aussi prévus à La-Roche-sur-Yon et dimanche aux Sables-d'Olonne. Mais ceux présents devant l'usine Yara reconnaissant qu'ils sont tout de même beaucoup moins nombreux qu'il y a un an.