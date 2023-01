Une centaine de gilets jaunes ont fait leur retour à Strasbourg

Une centaine de Gilets Jaunes se sont de nouveau réunis ce samedi 7 janvier à Strasbourg, place Kléber. Certains d'entre eux voient cette nouvelle mobilisation comme une continuité depuis les premières manifestations en 2017 . Elio fait partie du mouvement des Gilets Jaunes depuis "quatre ans et deux mois". Pour lui, "il n'y a pas de redémarrage des gilets jaunes, nos revendications sont toujours les mêmes." Isabelle, gilet jaune à Strasbourg, complète "cela fait quatre ans qu'on se réunit toutes les semaines, nous avons été de tous les combats, la réforme des retraites, la loi sécurité globale, les grèves dans la santé, les manifestations après la mort de George Floyd", toujours selon leurs trois piliers revendicatif : social, écologie, démocratie.

ⓘ Publicité

De nouvelles revendications

Arnaud, venu de Lorraine, est aussi un gilet jaune des premières heures. Il note de son côté une évolution dans les revendications, notamment depuis "la guerre en Ukraine". "La première fois, c'était pour l'augmentation du carburant, maintenant, il y a tout qui augmente à cause de la guerre", se désole le lorrain, "nous, on veut vivre en paix. On paye les frais de cette guerre et Macron risque de nous envoyer à la mort". Arnaud espère voir la mobilisation retrouver son ampleur de 2017, puisque "l'inflation touche tout le monde et ne concerne pas uniquement l'essence."

Un maître-mot dans cette nouvelle manifestation : "ne pas lâcher", insiste Marie-Thérèse. "Le mouvement était très fort à ses débuts. Mais il y a eu tellement de répressions que ça s'est un peu tassé, beaucoup de gens ont eu peur." Place Kléber, Marie-Thérèse retrouve des gilets jaunes qu'elle n'avait pas vu depuis deux ans. "Cela me donne espoir", confie-t-elle, pour poursuivre les nombreux combats, notamment celui de la réforme des retraites .