Une centaine de grévistes au Cora de Mundolsheim pour réclamer des hausses de salaires

Entre 70 et 100 salariés de Cora venus d'Alsace et de Moselle se sont retrouvés ce jeudi devant et à l'intérieur de l'hypermarché de Mundolsheim pour réclamer des hausses de salaires, à l'appel de la CFTC et de la CGT. "Nous demandons une hausse de 5% pour compenser l'augmentation du coût de la vie" explique Claude Wild, délégué CFTC du Cora d'Haguenau.

Négociations en janvier

"Actuellement un temps plein est au Smic et quelqu'un qui a vingt ans de carrière gagne 7 centimes par heure de plus que quelqu'un qui vient d'arriver. On est en sous-effectif, si vous ajoutez la mauvaise rémunération, les gens n'en peuvent plus". Les négociations salariales avec la direction doivent reprendre début janvier.

Cora est une entreprise familiale

Dans un communiqué, la direction se dit attentive : "Cora est une entreprise familiale et indépendante, très attachée à la qualité de son dialogue social. [...]"Pour cette raison, nous avons d’ores été déjà fait le choix de reconduire le niveau des Négociations Annuelles Obligatoires de 2020 et nous avons proposé de démarrer de manière tout à fait exceptionnelle les NAO 2022 dès la première semaine de Janvier".