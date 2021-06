Une centaine de manifestants à Belfort, même participation à Montbéliard pour la marche des libertés

Mobilisation plutôt modeste ce samedi à Belfort et Montbéliard pour la marche des libertés et la lutte contre les idées de l'extrême droite. Une centaine de participants ont manifesté dans chacune des deux villes du Nord Franche-Comté.

Pas la même heure mais mobilisation identique ce samedi à Belfort et Montbéliard pour la marche des libertés. Ce matin à 11h, la manifestation contre les idées de l'extrême droite a rassemblé une centaine de personnes place Corbis, en plein coeur de la grande braderie des commerçants de la cité du Lion, à l'appel de plusieurs syndicats (CGT,FSU, FO..), de partis politiques de gauche et de collectifs citoyens.

Même participation à 14h à Montbéliard où les manifestants se sont réunis sur le parvis des droits de l'homme, au milieu de la rue piétonne.

Contre la politique sécuritaire du gouvernement et contre les idées de l'extrême droite

Le mot d'ordre était clair : contester la politique sécuritaire du gouvernement, dénoncer la montée de l'extrême droite et les libertés de plus en plus bafouées selon OIivier, un pré-retraité belfortain inquiet par la situation actuelle "Je pense qu'il y a un certain laisser-aller, je trouve qu'on commence à s'habituer à ce genre d'idées politiques, à dire qu'en fin de compte, ce n'est pas si dangereux que ça, de toutes façons il faut qu'on essaye pour voir. Eh bien, non, il faut se rendre compte que ces idées sont très graves pour nos libertés, ça n'offrira pas un bien pour nous tous. C'est pour ça qu'il faut être là, parce que sinon, ce qui se passe dans certains pays européens comme la Russie ou la Hongrie, peut arriver chez nous en France."

"Les couches populaires ont tout à y perdre à voter pour l'extrême droite" Noëlle, une manifestante belfortaine

Pour Noëlle, militante de gauche, participer à cette marche des libertés et dénoncer la montée de l'extrême droite est vitale pour la gauche "L'extrême droite, évidemment, elle est trop présente, mais surtout ce qui m'inquiète beaucoup c'est que les idées de gauche, de vraie Gauche, soient malades comme ça. Ça engendre énormément de déception, en conséquence de quoi, les gens de gauche sont complètement dégoûtés parce qu'on a brouillé les pistes, et ils ne vont plus voter ou alors ils votent pour le Rassemblement national, les couches populaires ont tout à y perdre, il n'y a pas le souci de l'intérêt général."

Près de 150 marches pour les libertés étaient prévues ce samedi dans plusieurs villes de France.