Une centaine de manifestants à Tarbes contre la réforme des retraites à la veille de Noël

Ils comptent bien continuer de se mobiliser pendant les vacances de Noël et prévoient déjà deux autres rassemblements à Tarbes (Hautes-Pyrénées), avant la manifestation prévue à la rentrée le 9 janvier.

Tarbes, France

"On n'a pas le choix. Le gouvernement n'écoute pas alors on doit continuer de se mobiliser, même pendant les vacances". Ils étaient une centaine ce matin. Beaucoup de militants CGT mais aussi quelques drapeaux communistes, insoumis et des Gilets jaunes.

Ce que nous demandons, ce n'est pas une négociation mais un retrait de ce projet de réforme.

La Secrétaire générale de l'Union départementale CGT 65, Angélique Samaran, n'a pas du tout été convaincue par les négociations menées cette semaine par le gouvernement avec les syndicats. "La CGT a mis des propositions sur la table mais aucune n'a été entendue. Ce que nous demandons, ce n'est pas une négociation mais un retrait de ce projet de réforme. Nous serons là tant que le gouvernement n'aura pas entendu la colère des Français", affirme-t-elle.

Les manifestants restent déterminés à faire céder le gouvernement au sujet de sa réforme des retraites. © Radio France - Manon Claverie

Nouveaux rassemblements jeudi et samedi

Les manifestants sont déterminés et prévoient déjà de se retrouver ce jeudi 26 à la Bourse du Travail de Tarbes à 10 heures. Un rassemblement est également prévu samedi 28 décembre, avant la manifestation nationale de rentrée qui aura lieu le 9 janvier et devrait être un nouveau temps fort de la mobilisation.