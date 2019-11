Une centaine de manifestants bloquent le dépôt d'Amazon à Montélimar (Drôme) pour dénoncer la surconsommation et ses conséquences climatiques à l'occasion du "black friday".

Montélimar, France

Plus de 100 manifestants sont rassemblés ce samedi matin pour bloquer le dépôt Amazon de Montélimar, dans la Drôme. Les blocages de sites d'Amazon se multiplient ce week-end dans toute l'Europe à l'occasion du black friday, accusé d'inciter à la surconsommation et d'aggraver le réchauffement climatique.

À Montélimar, les militants d'Attac et d'associations écologistes sont arrivés sur place vers 8h30 et doivent être rejoints par des militants de la CGT d'Amazon. Ils ont fait venir un camion-benne plein de terre qu'ils ont déversé devant l'entrée, qui est surveillée par des vigiles. Pour le moment, les camions ne peuvent plus entrer ni sortir du site.

Les manifestants ont également empilé des cartons sur lesquels on peut lire des slogans contre Amazon comme "Prix cassés sur les salaires" ou "Numéro 1 de l'évasion fiscale". Ils organisent des chaînes humaines à l'entrée du site, une manière pacifique, expliquent-ils, de ralentir l'intervention des policiers, qui ne sont pour le moment pas sur place.

Attention, cette chaîne se poursuit jusque sur la route : prudence donc si vous avez prévu de vous rendre sur la zone commerciale de Montélimar Sud.