Une centaine de manifestants s'oppose à la réforme de l'assurance chômage devant un Pôle emploi de Besançon

A l'appel d'AC ! Agir ensemble contre le chômage et de la coordination des intermittents et précaires de Franche-Comté, une centaine de manifestants s'est réunie devant le Pôle emploi de Temis, à Besançon, dans le Doubs, pour demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage.

Devant le Pôle emploi de Temis, à Besançon (Doubs), vendredi 2 avril, les intermittents du spectacle étaient vêtus de noir, les visages masqués, et portaient des lettres peintes en blanc sur leurs vêtements, formant le message : "non à la réforme de l'assurance chômage". Ils dénoncent cette mesure qui vise à "réaliser 3,9 milliards d'économies sur le dos des précaires", selon AC ! Agir ensemble contre le chômage et la coordination des intermittents et précaires de Franche-Comté.

"Le gouvernement veut économiser 3,9 milliards en trois ans en baissant de 22% les indemnités", explique Alain Tambolini, membre fondateur de l'association AC ! Agir ensemble contre le chômage. Pour lui, cette baisse va concerner plus d'un million de personnes. Une catastrophe pour Charlie Bardelot, comédien et membre de la CIP Franche-Comté : "les intermittents de l'emploi n'auront plus rien".

Cette réforme c'est demander à un smicard de travailler plus longtemps pour toucher moins"

Parce que, selon lui, la réforme "met en place une indemnisation à partir de six mois", ce qui revient à ses yeux à : "demander à un smicard de travailler plus longtemps et de toucher moins". En ce qui concerne les intermittents du spectacle, si l'année blanche n'est pas prolongée et s'arrête en août : "personne n'a travaillé ces derniers mois et personne ne va travailler puisqu'on est encore en confinement et on va perdre nos droits", estime le comédien.

La réforme de l'assurance chômage doit entrer en vigueur le 1er juillet 2021.