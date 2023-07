Une centaine de médecins des hôpitaux niçois en grève

Plusieurs syndicats appellent les médecins de l'hôpital public à faire grève ce lundi et mardi. Alliance Hôpital et l'INPH (Intersyndicat des praticiens hospitaliers), c'est à dire les gynécos, les psy, les urgentistes, les pédiatres. Tous demandent une revalorisation des gardes pour rendre la profession plus attractive.

Actuellement 30% des postes de médecins hospitaliers sont soit vacants, soit pourvus par des intérimaires ou des médecins étrangers.

Alors qu'à Nice une centaine de praticiens sont grévistes et feront grève une heure dans la journée. Ce sera transparent pour les patients. Les praticiens contactés ne voulaient pas handicaper des services déjà fragilisés à l'aube de l'été.