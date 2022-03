Une centaine de palettes de dons mosellans envoyées en Ukraine

Une centaine de palettes remplies de denrées alimentaires, de couvertures, de matériel médical et de vêtements sont parties ce vendredi de Metz, pour venir en aide au peuple ukrainien. Mardi, les cars affrétés rentreront en Moselle avec des réfugiés.

Des milliers de cartons se sont accumulés ces derniers jours dans l'entrepôt Saint-Denis-de-la-Réunion, à Metz Devant-les-Ponts, là où ont été centralisés les dons venant de particuliers ou des collectivités locales. La protection civile, des agents de la ville et des bénévoles les ont triés et rangés sur une centaine de palettes, pour préparer le convoi humanitaire pour le peuple ukrainien.

Ces dons venus de toute la région messine, mais aussi de la Moselle et même du Pays haut ont été emportés ce vendredi, direction la frontière ukrainienne, en Pologne, Roumanie ou Slovaquie. Les camions et cars qui transportent ces denrées ont d'abord pris la direction de Strasbourg, avant de traverser l'Europe à compter de dimanche.

De nombreux dons ont été centralisés au centre Saint-Denis-de-la-Réunion. © Radio France - Julie Seniura

Continuer l'effort de solidarité

Nadiya Torous est membre de l'association Echange Lorraine-Ukraine, qui coordonne les dons : "L'élan de solidarité est vraiment énorme. Il doit continuer, on ne compte plus le nombre de conventions internationales qui sont violées en ce moment même. La population commence vraiment à manquer de tout. C'est pour ça que nous appelons vraiment à continuer l'effort de solidarité".

250 réfugiés attendus la semaine prochaine en Moselle

Mardi, le convoi sera de retour en Moselle, avec à son bord 250 réfugiés qui doivent être hébergés dans le département. "Nous avons besoin de personnes qui accueillent chez elles. Nous faisons appel aussi aux personnes qui ont des meublés non loués, des AirBnB . Nous-mêmes, nous recensons en ce moment les appartements de fonction qui ne sont pas occupés. Nous n'hésiterons pas à aller chez Emmaüs pour équiper les appartements non meublés dont nous disposons", explique le maire de Metz et président de l'Eurométropole, François Grosdidier. Les personnes qui veulent se porter candidates à l'accueil de réfugiés peuvent se faire connaître dans leur mairie.

Nous ne sommes certainement qu'au début de ce qu'il faudra faire pour secourir nos amis et frères ukrainiens - François Grosdidier

La protection civile, la mairie et des bénévoles organisent les départs des dons vers l'Ukraine. © Radio France - Julie Seniura