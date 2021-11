Une centaine de personnes dans les rues pour le climat à Orléans

Un peu plus d'une centaine de personnes sont parties de la place Charles de Gaulle à Orléans pour "faire entendre" leur voix affirme Jany Maufrais, membre de l'association ATTAC 45, qui est à l'origine du rassemblement "dans le passé on rassemblait beaucoup, on voit que ça diminue mais on continue de parler du climat parce que c'est important".

Isabelle est venue en famille, avant tout pour montrer à ses deux filles qu'il faut agir : "mais ça ne suffira pas, _il faut que les chefs d'Etats prennent des décisions, et vite_. Je veux un avenir plus réjouissants pour mes enfants que celui qui se profile" affirme-t-elle.

enjeux internationaux, mais aussi locaux

"Il faut arrêter de construire de nouvelles structures routières" implore Christophe, membre du collectif village de la Loire qui s'oppose à la construction du pont de Jargeau. "On encourage les mobilités douces et on va dépenser des millions d'euros pour quelque chose qui sert aux voitures, ça n'a pas de sens". Il n'était donc pas uniquement question de décisions nationales et internationales mais aussi d'économie locale.