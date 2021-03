Une centaine de personnes manifestent contre un projet d'antenne-relais près de Volvic (Puy-de-Dôme)

Plus d'une centaine de personnes ont manifesté ce samedi après-midi contre un projet d'antenne-relais à Charbonnières-les-Varennes, dans le Puy-de-Dôme. Les manifestants ont marché entre les écoles de Moulet-Marcenat et Pougnat, deux communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de la future antenne.

Cette antenne de 36 mètres serait installée par l'opérateur Orange, dans le cadre du développement de la 5G et de la lutte contre les zones blanches. Le site choisi, au sommet d'une colline, se situe dans le parc naturel des volcans d'Auvergne.

Une consultation prévue ce dimanche à Charbonnières-les-Varennes

Habitants de Moulet-Marcenat, Blanche et Francis sont venus manifester en famille ce samedi après-midi, leur fille va à l'école de la commune : "_Avoir son enfant dans une école à moins de 500 mètres d'une antenne 5G, c'est pas rassurant_, explique Francis, on n'est pas opposé sur le principe mais on aimerait au moins être consultés."

Représentante du collectif citoyen opposé à ce projet d'antenne, Heidi Gondet avance en plus des arguments sanitaires : "Cette antenne sera visible de partout, alors qu'on est dans un parc naturel et aux portes d'un site inscrit au patrimoine de l'Unesco, la chaîne des Puys."

La mairie de Volvic opposée au projet

La mairie de Volvic, par ailleurs elle-même opposée au projet, retient cet argument environnemental. "Pour des raisons touristiques, explique la première adjointe Laurence Dupont, _le site choisi est un site magnifique, avec un panorama sur toute la chaîne des Puys_, et des chemins de randonnée qui passent juste à côté."

Heidi Gondet note également que les habitants des communes limitrophes n'ont pas été consultés ni officiellement informés du projet, alors qu'ils sont directement concernés, "il y a eu un problème de communication". Une consultation est prévue ce dimanche matin à la mairie de Charbonnières-les-Varennes, mais elle n'est ouverte qu'aux résidents de la commune.