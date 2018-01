Châteauroux, France

Malgré la pluie et le vent, une centaine de personnes se sont rassemblées ce lundi devant la préfecture de Châteauroux à l'appel de l'intersyndicale d'AR Industries. Ce rendez-vous, sollicité dès le mois de décembre, avait pour but de faire le point sur la situation très préoccupante du sous-traitant automobile de Diors. Endettée, en manque de trésorerie, sa direction déposera ce mardi une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce d'Orléans.

Une mobilisation syndicale importante

Devant les grilles de la préfecture, il y avait peu de salariés de l'entreprise concernée, mais les syndicats (CGT et CFDT) et les partis d'extrême-gauche (notamment le NPA) avaient mobilisé leurs troupes. Pour la secrétaire départementale de la CFDT, Christelle Houssineau : "On se doit d'être solidaire. Si l'entreprise en vient à fermer, c'est près de 400 salariés mais aussi des sous-traitants qui sont concernés".

La CGT avait aussi sonné le rappel des troupes. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Plus d'espoir

Les salariés justement ont le moral au plus bas. Bruno, qui après trente ans de travail sur le site de Diors n'a plus que deux ans à faire avant la retraite, pense à ses collègues : "Si ça se passe mal, la plupart vont perdre leur emploi. Pour retrouver du travail à un certain âge, ça va être dur, surtout à Châteauroux". Embauché en 1988, Michel a l'impression d'un retour en arrière, il y a quatre ans, quand l'entreprise a connu une période de 18 mois de redressement judiciaire avant sa reprise par Thierry Morin : "On a fait tous les efforts demandés par les clients et par notre patron et on voilà où on en est aujourd'hui. Forcément à un moment, on perd tout espoir".