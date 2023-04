Une centaine de postes à pourvoir à Rennes chez Niji, le fleuron breton du digital

Peu connue du grand public, l'entreprise rennaise Niji est pourtant présente dans votre quotidien. Orange, EDF, Alstom, la belle-îloise, Samsic, ou encore le site et l'application de la Route du Rhum, Niji compte parmi ses clients la plupart des entreprises du CAC40, des acteurs locaux ou encore des organisateurs de grands évènements. 1 200 personnes travaillent actuellement sur l'ensemble de ces sites et le groupe breton a lancé une campagne de recrutement, 400 postes sont à pourvoir, dont une centaine à Rennes.

L'entreprise Niji est le leader breton en matière de conseil dans le numérique et de réalisation de sites internet et d'applications mobiles. Créée en 2001, à Rennes, où se trouve son siège social, l'entreprise compte désormais six sites partout en France et même une filiale à Singapour, pour un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros,

Un recrutement dans tous les métiers du digital

L'entreprise recherche des talents dans ses principaux corps de métiers : conseil, design, réalisation et le développement des logiciels comme l'explique Elsa Thabart, directrice des ressources humaines chez Niji :"On cherche des consultants pour accompagner nos clients dans leur stratégie digitale, des designers, des créatifs pour modéliser et créer les nouveaux outils. On cherche aussi des compétences plus techno avec des architectes et développeurs web, et puis on veut recruter également dans la cyber-sécurité avec des postes en conseil et en audit sur ces sujets là. Et bien sûr on cherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, des analystes de données".

Cet univers du digital est ouvert à tous, tant qu'on a la motivation, assure la DRH du groupe :"On peut à 25 ans être plan-plan et ne plus avoir envie d'apprendre, et on peut à 55 ans être toujours dynamique et être à l'affut. Donc, il faut en permanence aller chercher, creuser, se remettre en question. Ce n'est pas une question d'âge mais de tempérament. Il n'y a pas de souci pour recruter des seniors, au contraire. L'idée pour nous, c'est de mixer les âges, les sexes et les profils parce que c'est ce mélange qui fait qu'on réussi".

En plus de cette campagne de recrutement, Niji cherche constamment de nouvelles recrues et espère passer ainsi de 1 200 collaborateur actuellement, à 2 000 d'ici 3 ans. Pour postuler, ça se passe sur le site de Niji où sur le réseau social LinkedIn.