Une centaine de postes à pourvoir au CHU de Dijon dans un job dating organisé ce jeudi 27 avril

C'est une formidable opportunité de trouver un emploi à Dijon. Le CHU Dijon Bourgogne organise son tout premier Job Dating ce jeudi et propose par moins d'une centaine de postes à pourvoir dans tous les corps de métiers (jardinage, cuisine, administratif,..). Ce sont en tout plus de 150 corps de métiers qui oeuvrent chaque jour au bon fonctionnement du Centre Hospitalier Universitaire.

Durant cette journée, vous pourrez échanger directement avec une trentaine de professionnels et poser toutes vos questions. Vous pourrez également parler de votre orientation professionnelle, faire des simulations de salaire et discuter des profils recherchés, des planning ou encore des formations proposées avec des représentants des Ressources Humaines et de l'encadrement.

Cette journée propose aussi un accompagnement de pôle emploi avec une aide à la recherche d’emploi, un atelier CV / entretien et des casques de réalité virtuelle pour tester et simuler les métiers hospitaliers.

Des mini conférences proposées sur place ou via internet

Tout un programme de conférences est proposé en présentiel ou via internet :

10h : « Ca bouge au CHU : les nouveaux projets » Corinne Calard, coordinatrice générale des soins

11h & 14h: «Travailler à l’hôpital en 2023, une drôle d’idée ? » Quentin Garnier DRH adjoint

15h : « Les enjeux du numérique en santé : pourquoi pas vous ? » Jeremy Pageaux , Directeur des services numériques

Renseignements pratiques

Ce Job dating se tient au CHU de Dijon, entrée 1 – Hall B – 5ème étage. Le parking visiteurs est gratuit le jour de l’évènement pour les participants au job dating.

Préinscription recommandée sur ce lien .